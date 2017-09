Na fontani piva doslej prodali že 89.000 vrčkov

Žalec, 18. septembra - Na žalski fontani piva, ki so jo odprli septembra lani, so do danes prodali 89.000 vrčkov piva. Med drugim večji obisk pričakujejo 30. septembra letos, ko bo pod šotorom pri fontani potekal 2. Savinjski Oktoberfest in hmeljarski likof. Na fontani so s 1. septembrom zamenjali tri vrste piva, z oktobrom bodo zamenjali še dve.