ECRI opozarja, da v Sloveniji vsi Romi še vedno nimajo urejenega dostopa do pitne vode

Ljubljana/Strasbourg, 19. septembra - Evropska komisija za boj proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) v danes objavljenem poročilu za Slovenijo ugotavlja, da kljub nekaterim prizadevanjem oblasti in dvema milijonoma evrov za komunalne projekte mnogi Romi še nimajo urejenega dostopa do pitne vode in da tako eno od treh prednostnih priporočil iz leta 2014 ostaja neuresničeno.