Peršak: Rtv-prispevek bo ostal, kakršen je

Ljubljana, 18. septembra - Minister za kulturo Anton Peršak je o medijskih navedbah, da vlada načrtuje zvišanje rtv-prispevka za STA dejal, da je bila to le ena od idej v starem internem gradivu ministrstva, ki so ga uporabljali v notranji razpravi s koalicijskimi poslanci. Gre za ekstremno pretiravanje medijev, je dejal Peršak in zatrdil, da bo prispevek ostal nespremenjen.