Na teniškem finalu v Milanu sokolje oko namesto linijskih sodnikov

Milano, 18. septembra - Nova tehnologija sokolje oko vse bolj prodira v tenis. Na letošnjem finalu ATP za igralce do 21 let v Milanu bodo prvič uporabili tehnologijo "Hawk Eye Live", ki bo nadomestila linijske sodnike in vse odločitve bo s pomočjo tehnologije sprejemal le še glavni sodnik, poroča avstrijska agencija Apa.