Gabriel poziva k neposrednim pogajanjem s Pjongjangom

Berlin, 18. septembra - Nemški zunanji minister Sigmar Gabriel je danes pozval k neposrednim pogajanjem s Severno Korejo, da bi razrešili krizo glede njenih jedrskih in raketnih poskusov in preizkusov. V te pogovore bi morale biti vključene ZDA, Kitajska in Rusija, ki bi morale režimu v Pjongjangu ponuditi "druga varnostna zagotovila namesto jedrske bombe".