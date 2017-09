Slovensko sanjsko moštvo pred ekrane pritegnilo tudi Slovence po svetu

New York/Varšava/Abu Dabi/Narvik/Bangkok, 18. septembra - Nedeljsko zgodovinsko tekmo slovenskih košarkarjev v Istanbulu so spremljali tudi mnogi Slovenci, ki živijo na različnih koncih sveta. Tudi različnim časovnim pasovom navkljub je finale evropskega košarkarskega prvenstva mnoge spodbudilo, da so se družili in skupaj navijali za naše.