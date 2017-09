TUI napoveduje nakup novih hotelov

Dunaj, 23. septembra - Nemški potovalni velikan TUI širi svojo dejavnost na področjih hotelirstva in križarjenj. Do konca prihodnjega poslovnega leta tako namerava kupiti med 40 in 45 novih hotelov, nekatere bo vodil pod svojo znamko. "Iskali bomo predvsem destinacije s soncem skozi vse leto," je povedala vodja TUI v Avstriji Lisa Weddig.