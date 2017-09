V zvezi z vrsto vlomov ovadili peterico

Koper, 18. septembra - V zvezi z vrsto vlomov na območjih koprske in ljubljanske policijske uprave je policija prišla na sled peterici. Gre za državljane Italije in Hrvaške, stare med 18 in 22 let, ki naj bi si z vlomi pridobili za več kot 25.000 evrov premoženjske koristi. Za štiri osumljence je preiskovalni sodnik odredil pripor, so danes sporočili s PU Koper.