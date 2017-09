Erjavec: Z dialogom pri Hrvatih ne bomo dosegli nič

Ljubljana, 18. septembra - Zunanji minister Karl Erjavec ocenjuje, da bi bil obisk predsednika vlade Mira Cerarja pri hrvaškem kolegu Andreju Plenkoviću v sedanji situaciji napaka. "Z dialogom pri Hrvatih ne bomo nič dosegli," je poudaril in dodal, da je treba nadaljevati s trdo in odločno politiko do sosednje države.