Slovenski športniki navdušeni nad uspehom košarkarjev: Goran Dragić je Lionel Messi

Ljubljana, 18. septembra - Naslov evropskega prvaka slovenskih košarkarjev so pospremili številni slovenski navijači, med njimi so tudi zdajšnji in nekdanji športniki, ki vsi po vrsti čestitajo slovenskemu taboru za zlato v Istanbulu. Nogometna legenda Branko Oblak pa še dodaja, da je to največji uspeh doslej in da je Goran Dragič košarkarski Lionel Messi.