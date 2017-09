Inšpektorji po nadzoru gradbišč uvedli en prekrškovni postopek

Ljubljana, 18. septembra - V skupni akciji nadzora gradbene inšpekcije in inšpekcije za varstvo pri delu so inšpektorji med koncem maja in začetkom julija opravili 27 pregledov na 15 gradbiščih. Izdali so sedem ustnih opozoril in uvedli en prekrškovni postopek, so danes sporočili z ministrstva za okolje in prostor.