Na kongresu Unesca poudarili pomen dostopnosti izobraževalnih virov in ohranjanja njihove kulturne raznolikosti

Ljubljana, 18. septembra - Na svetovnem kongresu Unesca o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki se je danes začel v Ljubljani, so uvodničarji poudarili potrebo po čim večji dostopnosti izobraževalnih virov in ohranjanju njihove kulturne različnosti. Pozvali so tudi, da je treba od zavez preiti k dejanjem.