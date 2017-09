ZZZS mlade po koncu šolanja opozarja na ureditev zdravstvenega zavarovanja

Ljubljana, 18. septembra - Ob začetku novega šolskega in študijskega leta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) obvešča dijake in študente, ki so dopolnili 18 let in se v novem šolskem letu ne šolajo več, ali so dopolnili 26 let, da si morajo urediti svoje obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje.