Na festivalu v Torontu zmagal film o materi, ki raziskuje hčerin umor

Toronto, 18. septembra - Film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri režiserja Martina McDonagha je v nedeljo postal zmagovalec filmskega festivala v Torontu in tako prejemnik nagrade za najboljši film po mnenju občinstva. S tem si je pridobil "prednost" v tekmi za nagrado oskar, poroča francoska tiskovna agencija AFP.