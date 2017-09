Na emmyjih poleg Dekline zgodbe v ospredju še Majhne laži in Saturday Night Live

Los Angeles, 18. septembra - V nedeljo so v Los Angelesu podelili nagrade za dosežke televizij in drugih kanalov emmyje. Nagrado za najboljšo dramsko serijo in scenarij v tej kategoriji je prejela Deklina zgodba, kot najboljša igralka pa je bila nagrajena tudi Elisabeth Moss. Poleg Dekline zgodbe sta bila v ospredju še serija Majhne laži ter variete Saturday Night Live.