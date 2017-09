Tedenska napoved - rekreacija od 19. do 25. 9.

IZBRANI DOGODKI

AlpineMan Xtreme Triathlon

AlpineMan Xtreme Triathlon je triatlonska preizkušnja železne dolžine, ki se odvija v osrčju Julijskih Alp, v severozahodnem delu Slovenije. 4900 pozitivnih višinskih metrov, ki se naberejo čez celotno progo, brez dvoma dajejo dirki oznako ekstremna preizkušnja. Tekmovalci bodo svojo pot začeli v Ukancu s 3,8 km dolgim plavalnim odsekom čez največje stalno slovensko jezero, Bohinjsko jezero. Po menjavi na vzhodni obali jezera 180 km dolg kolesarski odsek preči gozdnato planoto Pokljuko in prelaz Vršič. Pot tekmovalce pripelje v dolino Soče. Iz drugega menjalnega prostora v vasi Kamno se 43 km dolgi tekaški del prične z relativno ravnim odsekom do Tolmina, kateremu sledi vzpon na 1922 m visok Vogel. Tekaška proga se nato spusti po smučišču Vogel do Ukanca in se zaključi v Ribčevem Lazu na vzhodni obali Bohinjskega jezera. Informacije: Klemen Žbontar, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; Nina Kovačević, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; Anže Pretnar, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; www.alpinemanxtri.com

Istrski kolesarski maraton

Največji kolesarski dogodek v Istri, pravo doživetje za vse kolesarske okuse in stopnje pripravljenosti. Poteka po treh različno zahtevnih asfaltnih trasah po zaledju slovenske Istre, dogajanje pa zaokrožujejo še Istrski kronometer, mini maraton in kolesarski festival. Informacije: www.istrski-kolesarskimaraton.si

Tek za Kranj

Tek za Kranj ni nadomestil Teka za moške. Je njegova nadgradnja. Torej še vedno pričakujemo vsaj 500 tekačev, pa vsaj kakšno dekle več od lanskih petdesetih, ki so morale teči ločeno. Letos jim ne bo treba. Sicer delno ohranjamo moško noto. Fantje bodo namreč lahko v dobrodelne namene tekli v obliki ločene discipline trojk Zakaj ne smeš zamuditi? Trasa je mestna in speljana mimo glavnih znamenitosti. Pomerili se boste z izkušenimi tekači, atleti in zvezdami športa. Informacije: www.tekzakranj.si

Prvak Julijskih Alp

Ko gorsko kolesarstvo, gorski tek in jadralno padalstvo združijo moči nastane spektakularen preizkus moči, vzdržljivosti in timskega duha. Razgibani tereni, gorske in gozdne ceste, mulatjere, kolovozi in poti umeščeni v izjemno naravno okolje Julijskih Alp, vas pričakujejo na izzivu vašega življenja! Tri discipline, trije športniki, ena ekipa. Dvainštirideset kilometrov, 2144 m vzpona. V osrčju Julijskih Alp. Informacije: www.kranjska-gora.si/sl/dogodki/2017/prvak-julijskih-alp

5. konjiški maraton

Maraton, znan po sloganu maraton z dušo. Najbolje ocenjena tekaška prireditev v Sloveniji po oceni Atletske zveze Slovenije v letu 2015. Tekači se boste lahko pomerili na 5-, 10- in 21-kilometrski progi, manjkala pa ne bosta niti dva kratka dobrodelna teka. Informacije: www.konjiskimaraton.si

KOLEDAR

TOREK, 19. septembra

LJUBLJANA - Delavnica tehnike; kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Tečaj osnov plezanja in varovanja; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BREŽICE - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

LOGATEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

TRBOVLJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SREDA, 20. septembra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Bohinju; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

HOČE - Pohodi za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KOČEVJE - Pokal Stojna; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KOČEVJE - Vihoraški put (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

KOPER - Atletsko društvo Nova Aurora dnevi odprtih vrat koprskega športa 2017; atletika. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

LOG-DRAGOMER - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 21. septembra

LJUBLJANA - Business Run Ljubljana; tek. Informacije: http://businessrunljubljana.si

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

TRŽIČ - Velebit (Hrv); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-trzic.si

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RIBNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

SLOVENJ GRADEC - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

BOROVNICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

PETEK, 22. septembra

LJUBLJANA - Tekaška delavnica Tek.Si: Naučimo se pravilno teči; tek. Informacije: www.tek.si

BOHINJSKA BISTRICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

IDRIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KOPER - Ribiški kolesarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.udosport.si

LITIJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MISLINJA - Zirbitzkogel (Avt, 2396 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

POLHOV GRADEC - Mladi planinci - tabor; planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VRHNIKA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽIROVNICA - Trodnevni izlet (Hrv); turno kolesarstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-zirovnica.si

SOBOTA, 23. septembra

LJUBLJANA - Grosse Sandspitze (Avt, 2770 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Pohod na Pohorje; pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Srečanje PD Grafičar; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-delo.com/

LJUBLJANA - Visoka polica (Ita, 2007 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pohod dveh slapov; pohodništvo.

LJUBLJANA - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Veliki Babanski Skedenj (2121 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Soška pot; planinstvo. Informacije: Štefan Rojina, 041 478 421, stefan.rojina@gmail.com; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Evropski teden športa 2017; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.olympic.si/datoteke/23%20letak%20200%20x%20100_2017-WEB%5B1%5D.pdf

LJUBLJANA - Bovški Grintovec (2347 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Škednjovec (2309 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Bavh (2186 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

TRŽIČ - Vzpon na Šijo; kolesarstvo. Informacije: www.grs-trzic.si/

AJDOVŠČINA - Gorsko kolesarska tura (Hrv); gorsko kolesarstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BLED - Cooperjev tekaški preizkus in preizkus hoje na 2 km; tek. Informacije: www.adbled.si

BLED - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.adbled.si

BOHINJ - AlpineMan Xtreme Triathlon; triatlon. Informacije: Klemen Žbontar, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; Nina Kovačević, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; Anže Pretnar, 040 839 142, info@alpinemanxtri.com; www.alpinemanxtri.com

BOHINJ - Srečanje planincev pod Bogatinom; planinstvo. Informacije: www.pdsrednjavas.si/

CELJE - Schermberg (2396 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

CELJE - Rab (Otok Rab, Hrv); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-ce.si

CELJE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CERKNO - Tek po ulicah Cerkna (mladina); tek.

GORNJI GRAD - Vogel (1922 m); planinstvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

HOČE - Monte Pasubio (Ita, 2235 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

IDRIJA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-idrija.si

IG - Zavetišče na Planini nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: www.pdkrim.si/

KAMNIK - Javorov vrh (1434 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOMENDA - Ušte (658 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KOPER - Turnir v namiznem tenisu; namizni tenis.

KOPER - Istrski kolesarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.istrski-kolesarskimaraton.si

KOPER - Kronometer za veliko nagrado Istre; kolesarstvo. Informacije: www.istrski-kolesarskimaraton.si

KRANJ - Boskovec (1587 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Tek za Kranj; tek. Informacije: www.tekzakranj.si

KRANJSKA GORA - Prvak Julijskih Alp; triatlon. Informacije: www.kranjska-gora.si/sl/dogodki/2017/prvak-julijskih-alp

LAŠKO - Po Laških poteh 2017: Pohod po poti treh cerkva; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LENART - Raduha (2060 m); planinstvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LITIJA - Hleviška planina (908 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Svečinski praznik; kolesarstvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Dolina triglavskih jezer in Mala Tičarica (2071 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Planinarenje po Lošinju in Cresu (Hrv); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Kamniško sedlo (1876 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Svečinska planinska pot; turno kolesarstvo. Informacije: www.kozjak.org/

MORAVČE - Srečanje planincev MDO PD KBO na Uštah (658 m); planinstvo. Informacije: Jurček NOWAKK, 041 770 798, pdmoravce@gmail.com; http://pdm.si, pzs.si

NOVA VAS - Blošček (1060 m); pohodništvo. Informacije: www.sd-bloke.si/

NOVO MESTO - Pot dveh slapov; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

POLZELA - 15. Pohod po poteh občine Polzela; pohodništvo. Informacije: www.pd-polzela.si

POLZELA - 7. dobrodelni Malteški tek za Dobrodelni županov sklad Polzela; tek. Informacije: www.zkts-polzela.si

PREBOLD - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si/

PREDDVOR - Kameni zid (1081 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

RADOVLJICA - Ledinski vrh (2108 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RADOVLJICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.zd-radovljica.si

RIBNICA - Dovška Baba (1891 m) - Golica (1835 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Pohod ob Lobnici; pohodništvo. Informacije: www.lira-ruse.si/

RUŠE - Vzpon na Šumik; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.lira-ruse.si/

SELNICA OB DRAVI - 5. otroški Jabolčni tek (mladina); tek. Informacije: 040 692 056, janez.miuc@gmail.com

SEŽANA - Špik Hude police (Ita, 2420 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

ŠEMPETER PRI GORICI - Tisoč korakov za upanje; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Po STKP: Velika Milanja na Volovji rebri; kolesarstvo. Informacije: www.pdslivnica.com/

ŠENTJUR - Krvava peč - Iški Vintgar; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-sentjur.si

ŠKOFJA LOKA - Strma Peč (2379 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠOŠTANJ - Planinski tabor za odrasle; planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Kriška gora (1471 m); planinstvo. Informacije: www.publishwall.si/planinsko.drustvo.zelezar.store

TRBOVLJE - Planina Razor - Vogel; planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Vinorodna dežela Posavje; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELIKE LAŠČE - Mala Ponca (1925 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

VIŠNJA GORA - Pot dveh slapov; pohodništvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VODICE - 6. VN Občine Vodice; kolesarstvo. Informacije: www.kdrog.si

VUHRED - Vzpon Sv. Anton na Pohorju; gorsko kolesarstvo. Informacije: http://kd-vuhred.si/pokal-rekreativcev/koledar-vzponov-2017/

ŽALEC - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-galicija.si/

BREZOVICA - 56. sosedov dan: Kros po gozdu po Ašičevih poteh; tek. Informacije: http://ticinlokvanj.blog.siol.net

MAKOLE - Po vinskih goricah na Boč (979 m); pohodništvo.

HORJUL - 17. dirka na Koreno; kolesarstvo. Informacije: www.zapravljivcek.si/index.php/dirka-na-koreno/63-razpis-dirke-2016

HORJUL - 8. gorski tek na Koreno; tek. Informacije: www.zapravljivcek.si/index.php/dirka-na-koreno/64-razpis-teka-2016

KUNGOTA - Jesenski Vinotour - 36. Kmečki praznik v Svečini; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pd-naveza.si/

SMLEDNIK - 17. gorski tek Smlednik (mladina); tek. Informacije: www.gorski-teki.si

NEDELJA, 24. septembra

LJUBLJANA - 25. tek ob Savi; tek. Informacije: http://sdljezica.si

LJUBLJANA - Svetovni dan srca: Šmarna gora (669 m); pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

LJUBLJANA - 39. gozdni tek in 12. hrčkov tek; tek.

LJUBLJANA - Razgledne točke Maribora; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Vrtača (2181 m); planinstvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Waldorfski maraton na Krim; tek. Informacije: http://lj.waldorf.si

LJUBLJANA - Dve špici (Ita, 2046 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Stol (2236 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Slovenija planinari; planinstvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

BREŽICE - Mokrica (1853 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

DIVAČA - 12. pohod Vremska dolina - Brkini; pohodništvo. Informacije: mirjam.trampuz@gmail.com, www.os-divaca.si

FRAM - Pohod na Jugovo domačijo; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

JESENICE - Izlet znancev in sorodnikov Jureta Robiča, obletnica nesreče; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.zsport-jesenice.si

KAMNIK - Mala Rateška Ponca (1925 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - Krniška glavica (Jof di Sompdogna, Ita, 1889 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJSKA GORA - Skalaški letni triatlon; triatlon. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

KRŠKO - Ostri vrh (855 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LOGATEC - Veliki Travnik (1637 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

LUKOVICA - Malonogometni turnir; mali nogomet.

MARIBOR - Sv. Ana v Slovenskih goricah; kolesarstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MARIBOR - Kravji bal; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Razgledne točke Maribora; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MUTA - Soriška planina (1609 m); planinstvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

PREDDVOR - 5. Storžič vertikal kilometer; tek. Informacije: www.turni.si

PRESERJE - Grintovec (2558 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

RADENCI - Dan srca: pohod in tek; pohodništvo. Informacije: www.sava-hotels-resorts.com

RADENCI - Dan srca: pohod in tek; tek. Informacije: www.sava-hotels-resorts.com

RUŠE - Pohod po Z(a)dravju; pohodništvo. Informacije: www.lira-ruse.si/

SELNICA OB DRAVI - 7. Jabolčni tek; tek. Informacije: Štefan Robič, 040 692 056, janez.miuc@gmail.com

SLOVENSKE KONJICE - 5. konjiški maraton; tek. Informacije: www.konjiskimaraton.si

STARI TRG PRI LOŽU - Turnir v hitropoteznem šahu; šah.

ŠEMPETER PRI GORICI - Mariano del Friuli (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠOŠTANJ - Smrekovec (1577 m); planinstvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

ŠTORE - Pohod; planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

ŽALEC - Krožna obhodnica Muta; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽIRI - 18. Markov tek na Mrzli vrh; tek. Informacije: www.pdziri.si

PUCONCI - 18. maraton po občini Puconci; kolesarstvo. Informacije: www.puconci.si

GORENJA VAS - Lovski pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/pohodnistvo/

HORJUL - 21. vzpon na Šentjošt; kolesarstvo. Informacije: www.sd-sentjost.si

PONEDELJEK, 25. septembra

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

CELJE - Korab (Mkd); pohodništvo. Informacije: http://pd-zeleznicar-celje.org/

DOMŽALE - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

KRANJ - VITALuna VADBA za zdravo hrbtenico v okviru Evropskega tedna športa; splošna telovadba. Informacije: www.vitaluna.si

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

