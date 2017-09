Z mednarodnim raziskovalnim projektom v promocijo dediščine krasa

Ljubljana, 24. septembra - Slovenski in hrvaški partnerji so se povezali v Interregov raziskovalni projekt KRASn'KRŠ. Njegov namen je raziskati naravno in kulturno dediščino na območju matičnega Krasa, Gorskega kotarja in Kvarnerja, jo inovativno interpretirati in kot tako ponuditi v uživanje turistom. V okviru projekta bodo uredili tudi več interpretacijskih centrov.