Trije Romuni v pripor zaradi vloma v bankomate v Ljubljani

Ljubljana, 18. septembra - Policisti so v petek okoli 23. ure na Dunajski v Ljubljani odvzeli prostost trem državljanom Romunije, ki so zvečer na Ajdovščini, Jamovi cesti, Wolfovi in Jurčkovi ulici vlomili v štiri bančne avtomate in s seboj odnesli okoli 2400 evrov. Preiskovalni sodnik jim je odredil pripor.