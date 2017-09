Ljubljanski policisti preiskujejo več primerov prerezanih pnevmatik

Ljubljana, 18. septembra - Ljubljanske policiste so v soboto dopoldne obvestili o poškodovanih pnevmatikah na osebnem vozilu, ki je bilo parkirano na Goriški ulici v Ljubljani. Pri ogledu kraja kaznivega dejanj so policisti opazili prerezane pnevmatike na še devetih drugih vozilih. Nastalo je za več sto evrov škode, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.