Tudi srbski mediji navdušeni nad Goranom Dragićem

Ljubljana, 18. septembra - Tudi srbski mediji so po finalu evropskega prvenstva v košarki, v katerem je Slovenija premagala Srbijo s 93:85, polni hvale na račun Gorana Dragića in večina ga imenuje za "Srbina" v dresu Slovenije. Številne so tudi pohvale na račun navijačev obeh ekip, pa tudi kritik na račun sodnikov.