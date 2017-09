Slovenci v vrhu statističnih rubrik EP 2017

Istanbul, 18. septembra - Slovenska košarkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Istanbulu senzacionalno osvojila naslov prvaka stare celine in se s tem vpisala v zgodovino športa. Do tega uspeha jo je pripeljal kolektivni duh, a vendarle so nekateri posamezniki izstopali, kar zadeva statistiko. Tudi najkoristnejši igralec EP Goran Dragić.