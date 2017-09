Odmevi na slovensko zmago: Košarkarska budilca naroda Dragića in Dončića na spomenik

Ljubljana, 18. septembra - Finalna tekma evropskega košarkarskega prvenstva je v nedeljo pred televizijske zaslone ali v Istanbul pritegnila tudi mnoge znane in manj znane obraze. Hvale namenjajo povezanosti ekipe in skupinskemu uspehu. Goran Vojnović vidi Dragića in Dončića na spomeniku na Kongresnem trgu, Robert Friškovec pa izpostavlja, da je košarka združila narod.