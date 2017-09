Zaradi iztirjenja tovornega vagona pri Verdu zaprta proga

Borovnica, 18. septembra - Pred postajo Verd se je v nedeljo ob 19.50 iztiril zadnji vagon tovornega vlaka, ki je vozil iz Kopra proti Ljubljani. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Na delu so preiskovalci in vzdrževalne ekipe Slovenskih železnic, zato je proga za zdaj zaprta. V potniškem prometu so organizirani nadomestni avtobusni prevozi, so sporočili iz železnic.