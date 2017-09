Izjave po košarkarski tekmi EP Slovenija - Srbija (93:85)

Igor Kokoškov: "Za nami je neverjeten turnir in finale, ki se ga bomo spominjali vse življenje. Ti fantje so res pravi, ponosen sem, da sem del te ekipe in tega praznika slovenskega športa. Uspeh je kolektiven, zanj so zadolženi prav vsi, od prvega do zadnjega človeka na košarkarski zvezi, v reprezentanci, v strokovnem štabu, na igrišču. Ponosni bodite vsaj pol toliko, kot sem jaz. Finale je bil pravi triler. Izgubili smo Luko, Goran ni mogel igrati zadnjih pet minut, Prepelič je dobil udarec v prsni koš in hotel menjavo. A dobra ekipa vedno najde pot do zmage in mi smo dokazali, da smo dobra ekipa."

Goran Dragić: "To je bil pravljični zaključek. Otroške sanje niso več sanje, ampak realnost. Čestitke vsem soigralcem, brez njim ne bi imel tega zlata okoli vratu, enako pa navijačem, ki so nas ponesli do zmage. Želeli smo si zlate medalje, vedeli smo, da ne bo lahko in lahko smo zelo ponosni, še posebej po vsem, kar se nam je zgodilo. Luka si je poškodoval gleženj, jaz zaradi krčev nisem mogel nadaljevati, a prišli so Prepelič, Blažič, Randolph, Vidmar in opravili neverjetno delo. Hvala, res hvala. Evropski prvaki jutri prihajajo domov in upam, da bo na sprejemu čim več ljudi."

Edo Murić: "Kljub temu, da smo ostali brez obeh najboljših igralcev, smo verjeli vase. Nismo delali panike, čeprav nas je Srbija lovila. Res smo pokazali 'jajca' in samozavest. Ponosen sem, da smo ljudi v Sloveniji naredili srečne. Dokazali smo, da če si nekaj res želim in v to verjameš, se bo uresničilo. Gogiju kapa dol. Je eden redkih igralcev na svetu, ki lahko ekipo poveže v tako celoto. Izpostavlja se samo na igrišču, ni nobena zvezda, ampak zdaj mislim, da ga lahko vsi kličemo zvezdnik in da mu moramo v Sloveniji postaviti spomenik."