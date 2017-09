Navijači na Kongresnem trgu bučno proslavili fenomenalni podvig slovenskih košarkarjev

Ljubljana, 18. septembra - Nekaj tisoč navijačev je v središču Ljubljane spremljalo zgodovinsko zmago slovenske košarke in slovenskega ekipnega športa. Navijačev, ki so napolnili polovico Kongresnega trga, ni zmotil niti dež ter so si, opremljeni z vsemi navijaškimi rekviziti, slovenskimi zastavami, na velikem zaslonu ogledali neposredni prenos in navijali.