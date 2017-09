Mediji: Slovenija je v košarkarskem raju

Istanbul, 17. septembra - Slovenski mediji so veliko zmago slovenske košarkarske reprezentance proti Srbiji pospremili s samimi superlativi, kar si naslov evropskega prvaka tudi zasluži. Dvorana Sinan Erdem je bila na nogah, več kot 6000 Slovencev je norelo, noreli pa so tudi slovenski mediji s pohvalami in niso varčevali z lepimi besedami ob zgodovinski zmagi.

Zelo stresno je zadnje minute doživljal reporter slovenskega nacionalnega športnega radia Vala202 Franci Pavšer, ki je skupaj z Matejem Hrastarjem spremljal evforijo sredi Istanbula. Kot je v zaključnih sekundah tekme dejal Pavšer: "Slovenija je v košarkarskem raju" in takoj zatem: "Goran Dragič je MVP tega prvenstva".

Kot je za Val202 povedal tudi strokovni komentator Boris Zrinski: "Ni nas strla poletna igra srbske reprezentance, utrujenega Dragića je izvrstno zamenjal Nikolič, ustavil Bogdanovića, ne moreš verjeti, na kakšen način zmagujemo v tem prvenstvu," Pavšer pa je lahko le še dodal: "Goran Dragić je najboljši košarkar tega prvenstva! V najboljši peterki sta kar dva slovenska igralca."

Velik doprinos je ekipi doprinesel tudi najboljši mladi igralec na igrišču Luka Dončić, ki je z zvitim gležnjem spremljal zadnjih nekaj minut prvenstva s klopi. "Osemnajstletni golobradi mladenič je priskakljal na igrišče z zvitim gležnjem, Dragić mu je pomagal na prizorišče in pri zgolj 18-ih letih je med najboljšimi na igrišču," je povedal Pavšer. Čestital mu je tudi sloviti Španec Pau Gasol z bronastim odličjem okrog vratu.

Zoran Mijatović, ki je uspeh spremljal od prvega dne za mariborski časnik Večer, je najprej zapisal: "Slovenija za zlato premagala še Srbe: Dragić MVP prvenstva, v prvi postavi tudi Dončić".

Trenutke, ki jih ni želel zamuditi nihče, so lepo zajeli tudi pri številnih drugih domačih medijih. "Senzacija. Slovenija je evropski prvak," so poudarili pri časniku Delo, njihov komentator Gorazd Nejedly pa je zapisal: "Gogijeva pravila igre, Gogijeva kolajna".

"Piše se zgodovina, Slovenija je evropski prvak," je pri časniku Dnevnik dejal Anže Lebinger. "NISO SANJEEEEEEE! VSE JE REEEEEEEES! SLOVENIJAAAAAA! Kakšna tekma, kakšna predstava za ZGODOVINOOOOO!," so slovenski uspeh senzacionalistično pospremili pri Slovenskih novicah, medtem ko je v dvorani odmevala Zdravljica.

"Košarkarji, dobrodošli v družbi nesmrtnih" in "Slovenci so evropski prvaki!" so uspeh pospremili pri slovenskem športnem portalu Siola Sportalu. Tudi njihov novinar Jaka Lopatič, dolgoletni košarkarski novinar, je imel za slovensko ekipo same superlative.

Slovenska tiskovna agencija je na čelu z reporterjem Žigo Bojcem in košarkarskim navdušencem ter dežurnim reporterjem Gorazdom Jukovićem ter celotnim športnim uredništvom zmago pospremila z besedami: "Slovenija evropski prvak!!!", "Slovenija zlata na EP (nujno)" ter "Finale EP v košarki Slovenija - Srbija: končni izid 93:85, Sloveniji zlata medalja" in nato slovenske naročnike zasula z vsemi mogočimi statistikami in prijetnimi zgodbami.

Noč bo nedvomno prekratka, vsi vpleteni bodo praznovanje podaljšali vse do domačega sprejema, ki bo v ponedeljek ob 20. uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.