Agencije: Prvo slovensko zlato povsem zasluženo

Istanbul, 17. septembra - Po izjemni predstavi Slovenije in zmagi v finalu košarkarskega prvenstva se že vrstijo prvi odmevi. Tudi tuje tiskovne agencije, ki so spremljale dogajanje v Turčiji, so pospremile uspeh Slovenije z ugotovitvijo, da je bila prva zlata Slovenije na takšnih tekmovanjih povsem zaslužena.