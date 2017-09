Nemci gladko do evropskega naslova

Luxembourg, 17. septembra - Nemška moška namiznoteniška reprezentanca je osvojila naslov evropskih prvakov. Na ekipnem evropskem prvenstvu v Luksemburgu so Nemci, ki so v soboto v polfinalu premagali Slovenijo s 3:2, danes v finalu gladko s 3:0 odpravili Portugalsko. Slovenija in Francija sta osvojili bronasti medalji.