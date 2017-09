Slovenkam srebro na svetovnem prvenstvu do 23 let

Ljubljana, 17. septembra - Slovenska ženska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v odbojki do 23 let v Ljubljani osvojila srebrno kolajno. Gre za prvo žensko odličje v moštvenih športih na svetovnih prvenstvih. V nocojšnjem finalu sta se za naslov pomerili ekipi Slovenije in Turčije. Turške odbojkarice so bile boljše s 4:0 v nizih (-12, -11, -13, -8)-