Ljubljana, 17. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zaradi poplav zaprte cesta Poljčane-Majšperk, na odseku Lešje-Koritno, cesta Majšperk-Jurovci pri Stogovcih in cesta Zameško-Kostanjevica je zaprta, med Koprivnikom in Malencami.