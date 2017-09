Koprivnikar v ZN predstavil digitalno preobrazbo slovenske družbe

New York, 17. septembra - Minister za javno upravo Boris Koprivnikar se je danes v New Yorku udeležil zasedanja Komisije ZN za širokopasovni trajnostni razvoj. Letošnje zasedanje je posvečeno zmanjšanju digitalne ločnice med državami s pomočjo digitalne povezljivosti, Koprivnikar pa je predstavil aktivnosti in dosežke digitalne preobrazbe družbe v Sloveniji.