V Veliki Britaniji znižali stopnjo ogroženosti zaradi terorizma

London, 17. septembra - V Veliki Britaniji so danes znižali stopnjo ogroženosti z najvišje kritične na nižjo resno stopnjo, so sporočili z britanskega notranjega ministrstva. Stopnjo ogroženosti so zvišali na kritično v petek po eksploziji bombe na londonski podzemni železnici, v kateri je bilo ranjenih 30 ljudi.