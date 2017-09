Dunaj, 17. septembra - V Avstriji je 38-letni moški z nožem zabodel svoji štiri in sedem let stari hčerki, nato pa z nožem in kladivom napadel ženo in jo ubil. Po prihodu policije, ki so jo zaradi hrupa poklicali sosednje, je moški sodil še sebi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.