Gregorinova in Fak najboljša na rolkah

Pokljuka, 17. septembra - Pokljuka je včeraj in danes gostila tekmovanje za državno prvenstvo in letni tekmi na tekaških rolkah. V soboto so se biatlonci pomerili v sprintu, do naslova članske prvakinje oziroma prvaka pa sta prišla Teja Gregorin in Jakov Fak. Danes sta prišli na vrsto še preizkušnji s skupinskim startom, kjer sta Gregorinova in Fak ponovila dosežka.