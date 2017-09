Rusija zavrača obtožbe o napadu na sirske uporniške sile

Damask, 17. septembra - Rusko obrambno ministrstvo je danes zanikalo sobotne obtožbe o napadu ruskih letalskih sil na pripadnike sirskih demokratičnih sil (SDF), ki se ob podpori ZDA na vzhodu Sirije borijo proti skrajni skupini Islamska država (IS). Dodali so, da so cilj ruske vojske samo skrajneži IS, poroča britanski BBC.