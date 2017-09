Trbovlje, 17. septembra - Svojci pogrešajo 39-letnega Sandija Vodovnika iz Frankolovega. Pogrešani je visok okoli 175 centimetrov in ima črne lase. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v črne hlače, temnejši pulover in črn brezrokavnik, obut pa je bil v višje rjave čevlje. S seboj ima moder nahrbtnik, so sporočili s Policijske uprave Celje.