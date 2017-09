Pahor bo finalno košarkarsko tekmo spremljal z navijači v Ljubljani

Ljubljana, 17. septembra - Predsednik republike Borut Pahor si bo finalno košarkarsko tekmo med Slovenijo in Srbijo na evropskem prvenstvu ogledal v Hiši športa v Ljubljani, kjer se bo pridružil navijačem, ki si bodo lahko prenos tekme ogledali na dveh televizijah in platnih. Naše junake bo spodbujal z "zastavo slavnih", so sporočili iz urada predsednika.