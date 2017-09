Z letošnjim obrtnim sejmom zadovoljni tako organizatorji kot razstavljavci

Celje, 17. septembra - Še danes do 18. ure je mogoče obiskati 50. Mednarodni sejem obrti in podjetnosti (Mos), ki so ga na sejmišču v Celju odprli v torek. V družbi Celjski sejem so z letošnjim sejmom zelo zadovoljni, kot uspešnega ga ocenjujejo tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS), z nastopom pa je zadovoljna tudi prva država partnerica, Hrvaška.