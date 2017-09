Singapur, 17. septembra - Iz tabora moštva Force India v formuli 1 so pred današnjo dirko za veliko nagrado Singapurja sporočili, da so podaljšali sodelovanje z mehiškim voznikom Sergiom Perezom do leta 2018. Sedemindvajsetletni Mehičan je član tega moštva od leta 2014, pred tem je dve leti tekmoval za Sauber in eno za McLaren Mercedes.