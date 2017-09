Slovenke sedme na ekipnem prvenstvu

Maribor, 17. septembra - Zadnji dan evropskega mladinskega prvenstva judoistov v Mariboru so na sporedu ekipne preizkušnje, ki se bodo s finalnim blokom zaključile okrog 17. ure. Slovenke so že zaključile in osvojile sedmo mesto, moška ekipa pa je po porazu v prvem krogu ostala brez uvrstitve. Ekipno tekmovanje bo na olimpijskih igrah v Tokiu 2020 prvič del programa.