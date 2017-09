Sixt Primorska dobila tretjega tekmeca v drugi diviziji lige Aba

Koper, 17. septembra - Košarkarji Sixta Primorske so dobili še tretjega tekmeca na kvalifikacijskem turnirju za nastop v drugi diviziji lige Aba. Po črnogorski Sutjeski in srbskim Vršcem je to zasedba Široki iz Bosne in Hercegovine. Kvalifikacijski turnir za mesto v regionalnem tekmovanju bo med 27. in 29. septembrom v bosanskem mestu Laktaši.