Vreme: Oblačno s padavinami in nevihtami

Ljubljana, 17. septembra - Danes bo sprva oblačno s padavinami in nevihtami. Sredi dneva se bodo oblaki trgali, popoldne bo marsikje dokaj sončno s kakšno ploho ali nevihto. Zapihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 21 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.