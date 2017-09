Tokratna splošna razprava ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN v znamenju Trumpa

piše dopisnik STA v New Yorku Robi Poredoš

New York, 17. septembra - Na seznamu govornikov splošne razprave ob začetku 72. zasedanja Generalne skupščine ZN, ki bo trajala od torka do 25. septembra, ni veliko "čudakov", kot so bili včasih libijski voditelj Moamer Gadafi in njemu podobni, zato pa bodo oči sveta uprte v predsednika države gostiteljice svetovne organizacije Donalda Trumpa.