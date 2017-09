Volitve v Nemčiji: Čeprav morda na prvi pogled dolgočasne, so vse prej kot to (intervju)

pogovarjala se je Jasna Vrečko

Ljubljana, 19. septembra - Letošnje volitve bundestaga so morda na prvi pogled res videti dolgočasne, podobno kot že pred štirimi leti brez prave polarizacije in z vnaprej znanim zmagovalcem, a v resnici so zelo pomembne in zanimive, opozarjata nekdanja veleposlanica v Berlinu Marta Kos Marko in zunanjepolitični urednik pri Süddeutsche Zeitung Stefan Kornelius.