Goran Dragić: To bo najlepša tekma v mojem življenju

Istanbul, 17. septembra - Kapetan Goran Dragić poudarja, da so fantje upravičeno samozavestni in da to finale čaka od majhnih nog. Luka Dončić nadaljuje, da smo Balkanci dokazali, kaj znamo in kako radi imamo šport, Saša Zagorac pa je dodal, da smo reprezentanca, s katero se nihče v Evropi noče srečati.