Predstavniki zdravniških zbornic osrednje in vzhodne Evrope z resolucijo proti nasilju nad zdravniki

Ljubljana, 17. septembra - Zdravniška zbornica je v soboto gostila simpozij zbornic in združenj zdravnikov osrednje in vzhodne Evrope, na katerem so sprejeli resolucijo proti nasilju nad zdravniki. Predstavnik nemškega zdravniškega združenja Max Kaplan je poudaril, da s tem političnim odločevalcem in družbi sporočajo, da je to pomembno področje, ki ga je treba urediti.