Na treh točkah po Ljubljani od danes t. i. super radarji

Ljubljana, 18. septembra - Ljubljansko mestno redarstvo bo danes začelo nadzorovati hitrost vozil s samodejno merilno napravo, nameščeno v stacionarnih ohišjih. Ta so nameščena na Roški cesti, na Dolenjski cesti in na Celovški cesti, so sporočili z ljubljanske občine. Ne gre za navaden merilnik hitrosti, pač pa za t. i. super radar, ki je v Sloveniji novost.