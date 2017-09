Mokro Planico najhitreje preplezal Luka Kovačič

Planica, 17. septembra - Na tekmovanju v teku na letalnico v Planici, ki so ga v okviru tekmovanja Red Bull 400 v soboto izvedli na planiški velikanki, je bil v moški konkurenci najboljši domačin Luka Kovačič. Kljub slabemu vremenu in dežju se je tekmovanja v čim hitrejšem teku od vznožja do vrha letalnice udeležilo skoraj 900 tekmovalcev.