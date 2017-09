Ryanair bo do konca oktobra odpovedal okoli 2000 letov

Dublin, 16. septembra - Irski letalski prevoznik Ryanair bo v prihodnjih šestih tednih vsak dan odpovedal med 40 in 50 letov, s čimer želijo doseči, da bi bili leti bolj v skladu s predvidenim urnikom. Tako bodo v prihodnjem mesecu in pol skupaj odpovedali med 1680 in 2100 letov, kar bo prizadelo 285.000 potnikov.