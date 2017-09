Sirski uporniki poročajo o streljanju ruskih sil nanje

Damask, 16. septembra - Sirske demokratične sile (SDF), ki se ob podpori ZDA na vzhodu Sirije borijo proti skrajni skupini Islamska država (IS), so sporočile, da je bilo v letalskih napadih ruskih in sirskih sil ranjenih šest njenih pripadnikov. Ta uporniška skupina prvič trdi, da so jo napadle ruske sile.